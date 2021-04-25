Россиянам рассказали, как получить двойной оклад за работу в майские праздники

Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу в майские праздники Фото: Артем КИЛЬКИН

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал kp.ru, как получить двойную оплату за работу в майские праздники.

Специалист сообщил, что оплачиваться по двойной ставке должна работа только в праздничные дни, то есть только 1 и 9 мая. Согласно Трудовому кодексу, труд в "обычные" выходные оплачивается по актам, существующим в организации.

- То есть сумма назначается по договоренности работодателя и сотрудника, которая должна быть зафиксирована документально. По идее, работа в выходные должна оплачиваться по повышенному тарифу. Но ставка может быть и обычной, — рассказал kp.ru Сафонов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.