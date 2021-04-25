NYT: торговец оружием из Болгарии признался, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы

Болгарский торговец оружием признался, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году произошло два взрыва. Кроме того, компания поставляла вооружение на Украину.

Как пишет The New York Times, Гебрев признался в этом в электронном письме. По версии чешских властей, к взрывам на складах причастны российские спецслужбы. Как пишет издание со ссылкой на официальное лицо из Чехии, что целью являлись вышеупомянутые боеприпасы Гебрева.

Также Гебрев признал, что его компания поставляла вооружение на Украину после 2014 года. Издание приводит информацию двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. Сообщается, что на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда. Это было сделано для того, чтобы сторонники России в болгарском правительстве не приостановили поставки.

Напомним, ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов. Прага также заявила, что получила данные о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.