У лидера Либертарианской партии Светова прошли обыски

У лидера Либертарианской партии проходят обыски по делу о развратных действиях. Фото: АНДРЕЕВ Владимир/ТАСС

У лидера Либертарианской партии Михаила Светова прошел обыск по делу, возбужденному по статье 135 УК РФ ("Развратные действия")

- Уголовное дело, по которому проходит обыск в квартире Светова, возбуждено по статье 135 УК РФ, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Михаила Светова Дмитрий Захватов не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Он уточнил, что обыск не связан с делом о нарушении санитарных норм на протестной акции 23 января 2021 года.

Позже адвокат сообщил, что после обыска Светова увезли в ОВД по Хорошевскому району Москвы. По предположению юриста, лидера Либертарианской партии туда отвезли не для допроса, а для составления административного протокола, однако он не располагает конкретной информацией.

Полицейские, обыскивающие квартиру, назвали причиной обыска уголовное дело 2019 года о развратных действиях Светова в отношении его бывшей девушки. По версии следствия, он размещал на своей странице в соцсетях фотографии с несовершеннолетней на тот момент девушкой.