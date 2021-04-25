Ученые выяснили: коронавирус провоцирует заболевание щитовидки

Коронавирусная инфекция провоцирует заболевание щитовидки Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция способна вызвать воспаления щитовидной железы. Это выяснили специалисты Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey из французской Тулузы.

Как пишут "Известия", внелегочные проявления инфекции могут включать эндокринные формы, в том числе заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и, наконец, щитовидки. Сообщается о частых случаях воспалительного поражения щитовидной железы различного характера и болезни Хашимото (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза) и прочих похожих заболеваний.

Чаще всего встречается подострый тиреоидит, признаком которого является боль в шее. Ему предшествует инфекция верхних дыхательных путей.

Патогенез развития эндокринных патологий при коронавирусной инфекции отличается от последствий других инфекций. В частности, у некоторых людей с умеренным или тяжелым заболеванием COVID-19 наблюдается аномальное воспаление щитовидной железы. Оно проявляется отсутствии боли в шее, наличии легкой дисфункции, более высокой частоте патологии среди мужчин и связи с тяжелым течением COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали выпадение волос одним из последствий заражения коронавирусной инфекцией. В ведомстве рассказали, что коронавирус провоцирует развитие васкулита, то есть поражения внутреннего слоя кровеносных сосудов. Это приводит к нарушению кровоснабжения волосяных фолликул и их активному переходу в спящее состояние. А это в свою очередь вызывает чрезмерное выпадение волос.