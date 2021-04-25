ДТП с автобусом и грузовиком под Тулой: погиб один человек

Один человек погиб при столкновении грузовика с автобусом под Тулой. Фото: очевидцы

В Воловском районе Тульской области на 260 километре трассы М-4 "Дон" пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Как сообщает МВД России по Тульской области, автобус марки Neoplan, направлявшийся в Москву, столкнулся с грузовиком Scania.

- По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие, — гласит сообщение МВД.

В результате столкновения погиб водитель автобуса, четыре человека пострадали, среди них были мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Дети и один пассажир были госпитализированы в медучреждение. Шесть граждан получили медицинскую помощь на месте происшествия и госпитализированы не были.

Ранее в Приморье на дороге Артём-Находка-порт Восточный произошло ДТП, в котором погибло два человека. Полиция установила, что 41-летний водитель Honda CR-V ехал в сторону Владивостока. На большой скорости он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на крышу.