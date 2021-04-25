Александр Мясников предупредил о неожиданном последствии полного отказа от алкоголя Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что полный отказ от употребления алкоголя может привести к неожиданным последствиям.

- А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? … Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Телеведущий пояснил, что под малыми дозами подразумевает 19 грамм чистого спирта. Это 300 грамм пива, 150 грамм вина или 40 грамм крепкого алкоголя.

Также Мясников призвал учитывать фактор пола и возрасте. По его словам, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, а мужчины — после 45 лет.

Ранее Мясников уже заявлял об опасности полного отказа от алкоголя. Он сообщил, что проведенные во многих странах исследования показали, что употребляющие ограниченное количество алкогольных напитков дольше живут и меньше болеют. Однако, он отметил, что те, кто превышает допустимую дозу, болеют больше и живут меньше.