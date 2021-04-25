Мужчина, покончивший с собой при задержании в Алма-Ате, оказался россиянином

Стрелок, покончивший с собой при задержании в Алма-Ате, оказался гражданином России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что мужчина, которой ранил охранника ЖК в Алма-Ате, забаррикадировался в квартире и покончил с собой в ходе задержания, оказался гражданином РФ.

- Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа департамента полиции, — гласит сообщение пресс-службы.

По информации правоохранительных органов, у мужчины было гладкоствольное оружие. Сотрудники полиции и прокуратуры несколько часов вели с ним переговоры, но мужчина отказался сдаваться и продолжил стрельбу.

После этого было решено задержать стрелка силами спецподразделения полиции. Однако в ходе спецоперации мужчина испугался ответственности и покончил с жизнью самоубийством.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в охранника жилого комплекса после конфликта, ранив его в ногу. Пострадавший был госпитализирован, угрозы его жизни нет.