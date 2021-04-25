Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подаст в отставку с поста главы армянского кабинета министров для проведения внеочередных парламентских выборов.

До голосования, которое запланировано на 20 июня 2021 года, он продолжит исполнять обязанности премьера Армении в полной мере.

На выборах Пашинян будет кандидатом на пост председателя правительства от партии "Гражданский договор".

По законодательству Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки главы кабмина депутаты дважды не смогут избрать нового премьер-министра.

Ранее вице-спикер парламента республики Ален Симонян сообщал, что Никол Пашинян не оставит свои полномочия до проведения парламентских выборов, уточнив, что глава правительства будет временно исполняющим обязанности премьера до парламентских выборов. Он отметил, что другие сценарии не рассматривались.