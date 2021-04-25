Путин наградил Жириновского орденом в его день рождения

Владимир Путин наградил Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

- За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича - депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной думе, — гласит текст документа, опубликованного на сайте Кремля.

В 2006, 2011, 2016 годах Жириновский был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, за что благодарен президенту России Владимиру Путину. Политик сообщил, что что 1999 году партию ЛДПР хотели отстранить от выборов. У одного из членов партии из списка было указано, что у него не было машины, хотя автомобиль был, но сгорел. Либерал-демократ подумал, что ее можно было не указывать. Тогда Жириновский встретился в Владимиром Путиным, и тот предложил ему пойти на выборы как Блок Жириновского. Политик отметил президента России за понимание и демократичность.

25 апреля Владимир Жириновский пришел на Радио "Комсомольская правда". В прямом эфире политик рассказал kp.ru о турецких тюрьмах, о своем "митинговом" настроении и отношениях к сыном.