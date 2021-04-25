Минтруд России предложил упразднить потребительскую корзину

Минтруд России разработал проект приказа об упразднении потребительской корзины в стране. Другой проект предполагает упразднение ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

В конце 2020 года в России прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда считают не исходя из потребительской корзины, а из медианного дохода — половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей.

Другой проект исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше он устанавливался каждый квартал, так как зависел от смены стоимости потребительской корзины.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что правительство России разрабатывает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в текущем году порядка определения прожиточного минимума. Как он отметил, Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов россиян ниже прожиточного минимума.