Апрель 2021 года в Москве стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю

Апрель 2021 года в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что апрель 2021 года в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю.

Ранее сообщалось, что в апреле в столице России выпало около 200% от месячной нормы осадков — 88 миллиметров.

- Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Эксперт уточнил, что первым является апрель 1970 года, когда выпало 104 миллиметра. Апрель 2021 года уже не сможет побить этот рекорд, так как до конца месяца выпадет еще примерно пять миллиметров осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков спрогнозировал, что до конца апреля в столице будет держаться прохладная погода - на 2,3 градуса холоднее, чем обычно. С запада придет прохладный воздух из северной Атлантики. А вот ближе к майским праздникам погода начнет улучшаться. Атмосферное давление будет высоким, а погода солнечной, практически без осадков.