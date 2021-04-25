В Индонезии объявили погибшей затонувшую подлодку с 53 военными на борту

Президент Индонезии объявил погибшей затонувшую подлодку с 53 военными на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala, затонувшей в Балтийском море. На ее борту находилось 53 человека.

- В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии, — сообщил Видодо в своем видеообращении.

Он добавил, что все члены экипажа были патриотами, охранявшими независимость страны. Также индонезийский лидер пообещал сделать максимум для поисков подлодки. По его словам, на это направят лучшие средства.

Напомним, 21 апреля подводная лодка военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala перестала выходить на связь у берегов острова Бали. В составе экипажа подводного судно 53 моряка. Подлодка принимала участие в учебных пусках торпед и в определенные момент перестала передавать результаты испытания.