Балтийская нерпа и «Сад памяти»: В кронштадтском «Острове фортов» прошел эко-субботник

В рамках Международной акции «Сад памяти» участники субботника посадили 55 саженцев ив и сосен. Фото: «Невские новости».

В музейно-историческом парке «Остров фортов» Кронштадта прошел традиционный весенний субботник. В этом году его решили превратить в настоящий экологический праздник. Ежегодная весенняя уборка одного из самых красивых и привлекательных для туристов районов города прошла при поддержке Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и «Фонда друзей балтийской нерпы». К субботнику присоединились волонтеры Кронштадтского Дворца молодежи, почетные гости и популярные Инстаграм-блогеры Петербурга.

Участники субботника очистили от мусора прибрежную территорию Финского залива и посадили 55 саженцев ив и сосен в рамках Международной акции «Сад памяти». В прошлом году здесь уже высадили 89 деревьев в честь военных врачей, погибших во время Великой Отечественной войны. Акция, прошедшая накануне 76-летия Победы, в этом году приобрела особое значение. Теперь «Сад памяти» станет данью уважения не только медикам-героям прошлого, но и современным врачам, самоотверженно борющимся с пандемией COVID-19 и в кратчайшие сроки разработавшим вакцину от коронавируса.

- «Сад памяти» — уникальная акция, которая совмещает воспитательную, просветительскую и этическую составляющие с заботой об экологии, - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. - Высадкой деревьев мы, с одной стороны увековечиваем памяти медработников, отдавших жизнь при исполнении своего долга в годы Великой Отечественной войны, а с другой стороны, вносим вклад в озеленение города, в создание комфортной среды для жителей и гостей Кронштадта.

«Остров фортов» - уникальный музейно-исторический проект, созданный по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя реставрацию знаменитых кронштадтских фортов - гордость трехсотлетней истории российского флота, и создание современного комфортного прогулочного пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, социальными, научными и образовательными объектами.

- В «Острове фортов» - новом пространстве нашего города, сегодня проходит настоящий экологический фестиваль, в рамках которого была организована и посадка новых деревьев. В Кронштадте всегда очень хорошо относились к таким инициативам и старались посадить на острове как можно больше деревьев – ведь это наши «зеленые легкие», - комментирует глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк. - Субботник – это действительно праздник. Можно поработать на свежем воздухе, зарядиться правильными яркими эмоциями, посмотреть на свой город, район, двор совсем другими глазами – в ежедневной суматохе мы часто не замечаем тех вещей, которые нас окружают. А ведь то место, которое ты привел в порядок сам, становится лучше, красивее и уютнее.

Особое внимание в "Острове фортов" уделяется экологии. Во время субботника директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев провел открытую лекцию, рассказав об уникальной экосистеме акватории Финского залива и защите морских млекопитающих. В прибрежных водах Балтики обитает редкое краснокнижное животное – балтийская кольчатая нерпа. Ее популяция сегодня сократилась всего до 100 особей, поэтому для ученых и экологов очень важно сохранить этот вид.

- Уборка прибрежной территории — очень правильная инициатива, организованная проектом «Остров фортов», - подчеркнул Вячеслав Алексеев. - Наше Балтийское море живое, его экосистема очень чувствительна к воздействию людей. Мы планируем развивать сотрудничество с «Островом фортов», чтобы помочь сохранению уникальной флоры и фауны Балтики.

Во время эко-субботника была организована выставка арт-объектов из мусора, собранного на берегах Финского залива. Его участники также посостязались в конкурсе на самое большое количество использованных батареек, сданных для дальнейшей утилизации.