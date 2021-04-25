При пожаре в больнице Багдада погибли 82 человека

82 человека погибли при пожаре в больнице Багдада Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что в результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека. Еще 110 граждан пострадали. Об этом пишет местное издание Baghdad Al Youm.

- Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали, — гласит сообщение новостного портала.

Напомним, пожар в госпитале "Ибн аль-Хатыб" вспыхнул после взрыва в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание выгорело изнутри практически полностью.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести тщательное расследование произошедшего. Сообщалось, что число погибших достигло 28 человек, 50 пострадали.

Позже данные обновились.

- По предварительным данным, трагедия унесла жизни 58 человек, - отмечается в заявлении структуры - Среди них - 28 находились в реанимационных палатах вентиляции легких, — сообщала комиссия по правам человека Ирака.