Войска США и НАТО начали покидать Афганистан

США и НАТО начали вывод войск из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане. Об этом сообщил командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

- Мы начали осуществлять вывод с ряда баз, — заявил он во время пресс-конференции.

Он добавил, что все базы, где находились армии США и альянса, передадут вооруженным силам Афганистана.

Напомним, президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Байден также рассказал, что решил после консультаций с союзниками и президентом Афганистана Ашрафом Гани завершить самую долгую войну, в которой участвовали США. В Госдепе рассказали, что достигли всех целей операции в Афганистане. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих сил с 1 мая.