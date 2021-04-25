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Политика25 апреля 2021 13:57

Россия предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все сказано в реакции российских властей на недружественные шаги американцев
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров заявил, что Россия предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации

Сергей Лавров заявил, что Россия предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

- Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, 15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.В документе отмечено, что Вашингтон в праве вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также он предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности.При этом США запретили американским компаниям напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.