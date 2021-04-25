Сергей Лавров заявил, что Россия предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ предпримет ответные меры, если США продолжат идти по пути эскалации. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

- Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, 15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.В документе отмечено, что Вашингтон в праве вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также он предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности.При этом США запретили американским компаниям напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.