В Белоруссии исследуют причастность США к попытке госпереворота в стране

КГБ Белоруссии исследует причастность США к попытке госпереворота в стране Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что причастность Соединенных Штатов Америки к попытке военного переворота в Белоруссии исследуется. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Бортников ответил утвердительно на вопрос о том, можно ли утверждать, что в Белоруссии действительно имела место быть попытка госпереворота.

- Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований, — сообщил Бортников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что причастность США к попытке госпереворота в республике исследуется в рамках уголовного дела, которое осуществляют КГБ и следственные органы Белоруссии.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей.Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.