Весь экипаж пропавшей подлодки ВВС Индонезии погиб

Все члены экипажа пропавшей подлодки ВВС Индонезии погибли Фото: REUTERS

Все 53 моряка, находившиеся на пропавшей подводной лодке ВВС Индонезии KRI Nanggala 402, погибли. Об этом сообщает издание China Xinhua News со ссылкой на военных. Сама субмарина обнаружена.

- Обломки пропавшей индонезийской подлодки были обнаружены на дне моря рядом с островом Бали в воскресенье, и все 53 члена экипажа мертвы, — гласит сообщение начальника главного штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно и командующего ВС страны Хади Чахъянто .

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala, затонувшей в Балтийском море.Он добавил, что все члены экипажа были патриотами, охранявшими независимость страны.

Напомним, инцидент произошел 21 апреля 2021 года. подводная лодка военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala перестала выходить на связь у берегов острова Бали. Подлодка принимала участие в учебных пусках торпед и в определенные момент перестала передавать результаты испытания.