Захарова: В списке недружественных России государств фигурируют США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия начала работу по формированию списка недружественных государств, которым запретят нанимать россиян для работы в дипломатическом представительстве. В данном перечне уже фигурируют Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Недавно опубликовали указ главы государства, в котором содержится ряд мер по исполнению законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. Список таких стран уже формируют. Как вы понимаете, естественно, в списке фигурируют США, - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры, если американская сторона продолжит идти по пути эскалации и предпринимать недружественные шаги против нашего государства.