МИД России призвал Чехию раскрыть правду о вооружениях, хранившихся на складах во Врбетице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Чехии должны дать мировому сообществу ответ на вопрос о том, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

- Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от чешского руководства. Что же там хранилось? А второй вопрос: каким образом распоряжался тем, что было на этих складах, гражданин другой страны? На каком основании он распоряжался всем, что там было?, - сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия-1».

Как писал сайт kp.ru, сегодня чешский лидер Милош Земан рассказал, что во время расследования дела о взрывах во Врбетице в 2014 году правоохранители установили, что вооружение на складах принадлежало предпринимателю из Болгарии. Земан также признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице.

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