Хакеры взломали сайт БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусское министерство энергетики сообщило, что официальный сайт БелАЭС был взломан хакерами, разместившими на нем ложную информацию. Об этом в воскресенье, 25 апреля, говорится в Telegram-канале министерства.

- Сайт Белорусской атомной электростанции взломали неизвестные хакеры, какие именно – сейчас устанавливаются специалисты. Сайт восстанавливается, но какое-то время он будет недоступен. Опубликованная хакерами информации является фейком, - подчеркивается в заявлении Минэнерго республики.

Ранее на портале БелАЭС появилось сообщение о том, что на станции якобы может произойти авария. Опубликовавшие эту ложную информацию хакеры представились «небезразличными сотрудниками станции». При этом авторы заявления даже не скрывают, что они намеренно приурочили его публикацию к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, строительство атомной электростанции в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. Ввод в промышленную эксплуатацию второго блока станции планируется в 2022 году.