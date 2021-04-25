Захарова: Чехия не имела предпосылок для обвинений России во взрывах во Врбетице

Захарова: Чехия не имела предпосылок для обвинений России во взрывах в Врбетице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чехия не имела никаких предпосылок для обвинений российской стороны в причастности к инциденту в Врбетице в 2014 году. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- У руководства Чехии на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование, не было никаких оснований или предпосылок, чтобы делать подобные заявления, а не то, чтобы доказательств, - отметила представитель внешнеполитического ведомства России в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице.

Как писал сайт kp.ru, Мария Захарова отметила также, что чешские власти обязаны объяснить мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице.