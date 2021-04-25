Жириновский рассказал, как оказался в турецкой тюрьме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как оказался в турецкой тюрьме. Политик сообщил, что произошел этот инцидент в 1969 году – в то время Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ.

- Я учил турецкий язык. В то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, в частности завод серной кислоты, и я поехал туда переводчиком. Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля, а советские деньги нельзя было вывозить из страны. Я купил значков в киоске, чтобы их потратить. А в Турции общаешься с кем-нибудь - подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали, - рассказал лидер ЛДПР.

На значках была изображена Аврора, серп и молот и кремлевские башни. Наказание Владимиру Жириновскому грозило серьезное – 20 лет тюремного заключения, однако судья признал, что это просто сувенир. Однако до этого суда Жириновский все-таки провел в тюрьме 17 суток.

- Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем невиновный. Были проблемы с едой, ведь тюрьма дает только хлеб и воду, а остальное должны покупать сами. Но условия там были ничего, - добавил политик.

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