Глава Минздрава Австрии рассказал о желающих привиться только вакциной «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн сообщил, что некоторые жители есть страны хотят сделать прививку от коронавирусной инфекции только российской вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.

- Если европейский регулятор допустит «Спутник V», тогда этот препарат точно так же хорош, как и другие вакцины. В этом отношении я прагматичен. Если в сентябре будут доступны миллион доз, то я скажу: давайте! Есть и люди, которые хотят непременно «Спутников V» и только им, - сообщил министр в интервью газете Kronen Zeitung в воскресенье, 25 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне австрийский канцлер Себастьян Курц рассказал, что коалиционное правительство страны договорилось между собой закупить один миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и использовать препарат на территории страны после регистрации Европейским агентством лекарственных средств.