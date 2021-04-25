Жириновский: Березовский хотел устроить провокацию против Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский много лет выдвигает свою кандидатуру на пост российского президента. В воскресенье, 25 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда» политик рассказал, по какой причине решил не баллотироваться на выборах президента в 2004 году. По словам Жириновского, Борис Березовский хотел устроить провокацию против кандидатов.

- Прошла информация, что Березовский устроит провокацию - убьет кого-то из кандидатов в президенты. В этом случае выборы бы отменили, а кандидатам из первого набора нельзя выдвигаться заново, - сообщил политик.

Владимир Жириновский отметил, что Борис Березовский боялся устранять самого Владимира Путина, однако провокация была направлена именно против действующего российского лидера.

- Устранять самого Путина он бы не стал, а вот любого другого кандидата – и выборы отменяются, а на новые идут только новые кандидаты. Я бы тогда не смог участвовать. Путин не смог бы участвовать. Именно против него и был придуман такой план, - заявил лидер ЛДПР.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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