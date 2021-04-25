Умер Альбер Эльбаз, дизайнер домов моды Lanvin и Yves Saint Laurent Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Альбер Эльбаз, культовый дизайнер домов моды Lanvin и Yves Saint Laurent. Его не стало на 60-м году жизни, пишет в воскресенье, 25 апреля, издание Le Figaro.

Сообщается, что причиной смерти дизайнера стали тяжелые последствия заражения коронавирусной инфекцией. Руководство швейцарской компании Richemont, которой принадлежит собственный бренд Эльбаза AZ Factory, выразило соболезнования родным и близким погибшего модельера

По данным издания Women's Wear Daily, дизайнер умер в минувшую субботу в одном из медицинских учреждений на территории Парижа.

Альбер Эльбаз родился в Марокко в 1961 году, в 1982 году он поступил в Шенкарский колледж дизайна, а в 1996-м стал креативным директором парижского дома моды Guy Laroche. Через два года после этого Пьер Берже пригласил его стать модельером в доме моды Yves Saint Laurent.

Позже Альбер Эльбаз занимал должность креативного директора Lanvin. Созданные дизайнером платья носили Натали Портман, Деми Мур, Ума Турман и другие звезды кино. В 2016 году Альбер Эльбаза наградили орденом Почетного легиона - высшей наградой Франции.