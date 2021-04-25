Видео падения пассажира под поезд в метро Москвы показал Дептранс Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский департамент транспорта опубликовал видео, на которого запечатлен момент падения пассажира под поезд в столичном метро. ЧП случилось в воскресенье, 25 апреля, на станции «Южная», видео обнародовали на официальном Telegram-канале Дептранса.

На видео видно, как мужчина отвлекся и сделал несколько шагов, не заметив, что уже стоит на краю платформы. Пассажир упал прямо под прибывающий поезд.

- Благодаря молниеносной реакции машиниста мужчина остался жив. Однако подобные чрезвычайные ситуации могут привести и к более печальным последствиям. Просим вас быть особенно внимательными на станциях метро и не подходить близко к платформе. Неправильное поведение может стоить жизни, - говорится в сообщении департамента.

Агентство ТАСС пишет, что мужчина остался жив, но был зажат между первым вагоном и платформой. По предварительной информации, он лишился ступни. Из-за инцидента движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Нагорная» было временно приостановлено.