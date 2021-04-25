Политолог назвал города на Украине, желающие присоединиться к России Фото: REUTERS

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков заявил, что воссоединение Донбасса с Россией в настоящее время является первостепенной задачей. В кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» политолог отметил, что такую инициативу поддержат не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и жители некоторых украинских городов.

- За это проголосуют и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье. Но там у населения нет возможности свободно изъявлять свою волю. Нашей главной задачей является дать им возможность свободно проголосовать, - заявил Сергей Марков.

Напомним, ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что РФ не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе. Российская сторона в случае острой необходимости сделает все возможное для защиты жителей этого региона.