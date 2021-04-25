Жириновский заявил, что мог выиграть у Ельцина в 1991 году Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог выиграть у Бориса Ельцина во время президентской гонки в 1991 году. Об этом политик сообщил в воскресенье, 25 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Самые большие шансы на победу у меня были в 1991 году. 10 июня должны были состояться дебаты, но Ельцин испугался и поехал в Сыктывкар. Я бы у него выиграл, - сообщил глава партии.

Владимир Жириновский отметил, что выборы того года были «скомканы»: на всю кампанию у политика было только две недели, ведь он получил право участвовать в выборах 17 мая, а само голосование должно было состояться 12 июня.

- Из двухсот тысяч выделенных мне долларов я успел потратить только 80. Все было скомкано - бегом, две недели! И все равно мне говорили, что у меня было намного больше голосов, чем мне оставили, - сказал политик.

Напомним, что сегодня Владимиру Жириновскому исполняется 75 лет. Владимир Путин в этот день подписал указ о награждении политика орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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