Володин: Чехия поставила в неловкую ситуацию своих союзников из-за обвинений в адрес России Фото: Иван МАКЕЕВ

Чехия поставила в неловкую ситуацию своих союзников из-за обвинений в адрес России. Сейчас руководство этой страны уже начинает осознавать данный факт. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил в своем Telegram-канале председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин.

- Власти Чехии начали понимать, что раздули международный скандал на пустом месте и попали в заведомо глупое положение. Себя в угол загнали, поставили в неловкую ситуацию союзников, разрушили важные отношения, а теперь вынуждены давать задний ход. Чешская дипмиссия пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке наших дипломатов, - написал глава нижней палаты.

При этом Вячеслав Володин отметил, что чешский президент высказался достаточно объективно о ситуации вокруг взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам официального представитель российского МИД Марии Захаровой, власти Чехии не имели никаких предпосылок для обвинений российской стороны в причастности к инциденту в Врбетице.