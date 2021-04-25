Эпидемиолог Альтштейн о коронавирусе в России: Уже больше месяца у нас плато Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше месяца на территории России наблюдается плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 25 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил эпидемиолог, сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- Уже более месяца у нас идет плато, на уровне между 8 и 9 тысячами человек ежедневно. Это достаточно благоприятная ситуация, поскольку вторая волна коронавируса была очень затяжной. Она идет с середины сентября, а на плато мы вышли только в середине марта, - рассказал вирусолог.

Анатолий Альтштейн отметил, что расслабляться пока что рано, но некоторые коронавирусные ограничения ослабляют, поскольку страна не может слишком долго выдерживать столько противоэпидемических мер по соображениям экономики.

- В результате мы можем ожидать сейчас определенного подъема и еще одной волны коронавируса. Этого не стоит исключать, - предупредил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, по мнению руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре текущего 2021 года. В свою очередь вице-премьер страны Татьяна Голикова подчеркнула, что пандемия закончится только после формирования коллективного иммунитета.