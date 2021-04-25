Роскосмос назвал сроки размещения новой российской станции на орбите Фото: EAST NEWS

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко назвал сроки размещения новой российской станции на орбите. Полностью развернуть новую орбитальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, приводятся его слова на официальном сайте государственной корпорации в воскресенье, 25 апреля.

Первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» и глава полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в свою очередь сообщил, что новую станцию соберут в два этапа, второй из них пройдет с 2030 по 2035 годы.

Напомним, РФ планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и строить свою национальную станцию на орбите.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году. Базовым модулем станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для Международной космической станции.