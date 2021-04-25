Виктор Васин высказался об удалении Ахметова в дерби Спартак - ЦСКА

Виктор Васин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В матче Спартак - ЦСКА главным эпизодом первого тайма матча стало удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова. Футболист получил красную карточку на 37-й минуте поединка после фола на Александре Соболеве. В перерыве поединка центральный защитник ЦСКА Виктор Васин довольно жестко высказался о том, что же произошло в первом тайме столичного дерби:

- Что касается фола, то давать в дерби прямую красную - нужен быть 200% фол. Но мне кажется, что это не красная. Я думаю, что команды немного нервничают. Но до удаления у "Спартака" не было преимущества, - сказал защитник ЦСКА Виктор Васин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что ранее стало известно про ночную потасовку фанатов ЦСКА и Спартака. Все подробности поединка - в нашей онлайн-трансляции.