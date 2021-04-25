«В мире очередная волна уже поднялась»: Альтштейн оценил темпы вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мире уже началась очередная волна пандемии коронавирусной инфекции. Причиной новой волны эпидемии в России может послужить недостаточный процент людей с антителами, а чтобы преодолеть этот фактор, необходимо повысить темпы вакцинации. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн.

- Что касается мира, то в мире очередная волна уже поднялась. Всего в мире четыре волны. Четвертая – которая сейчас идет. Причиной третьей волны у нас может послужить недостаточный процент людей с антителами. Для того, чтобы это преодолеть, необходимо вакцинироваться. Вакцинация у нас идет в недостаточно хорошем темпе, мы отстаем от стран Запада. В США каждый день прививают три-четыре миллиона человек, а у нас это изменяется сотнями тысяч, - заявил эпидемиолог.

Сотрудник центра имени Гамалеи добавил, что «срезать» третью волну можно только эффективной вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Анатолий Альтштейн отметил также, что уже больше месяца на территории России наблюдается плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.