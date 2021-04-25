Толстой: заявление Земана впервые развенчало принцип «Highly likely» в отношении России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодняшнее заявление чешского президента Милоша Земная о взрывах во Врбетице, в причастности к которым ранее обвинили россиян, стало первым случаем развенчания принципа «Highly likely» («весьма вероятно») в отношении России. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил первые вице-спикер российской Государственной думы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

- Глава Чехии признал, что доказательств причастности российских спецслужб к инциденту нет, расследование еще не закончено. Заявление Земана - это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Скоро и остальные фейковые обвинения в адрес России будут развенчаны, - сообщил политик.

Напомним, сегодня Милош Земан заявил, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах чешской Службы безопасности и информации, речь о данной версии произошедшего пошла только в последние недели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Прага не имела никаких предпосылок для обвинений российской стороны в причастности к инциденту в Врбетице в 2014 году.