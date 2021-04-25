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Здоровье25 апреля 2021 18:15

Эпидемиолог Альтштейн объяснил, почему закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом

Эксперт призвал увеличить темпы вакцинации от инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Эпидемиолог Альтштейн объяснил, почему закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом

Эпидемиолог Альтштейн объяснил, почему закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с различными государствами. Как открытие границ и поток туристов отразится на эпидемиологической обстановке с коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» сотрудник центра имени, профессор Анатолий Альтштейн.

По мнению эпидемиолога, закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом.

- То, что туристы сейчас поедут в разные страны, не даст немедленной опасности. Опасность даст их приезд сюда. Из-за ослаблений мероприятий у нас на месте достаточно много случаев заболеваний, чтобы можно было ожидать подъема, - объяснил вирусолог.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что единственные способ избежать подъема заболеваемости коронавирусом – это эффективная вакцинация от заболевания и увеличение ее темпов.

- Вакцина у нас есть, она высокого качества, хорошо показала свою безопасность, активность. Надо ее применять существенно шире, чем это делается, - отметил он.

Ранее Анатолий Альтштейн сообщил также, что единственный способ избежать очередной волны коронавируса – это вакцинировать население страны. Эксперт добавил, что вакцинация от коронавируса в России идет в недостаточно хорошем темпе.

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