Эпидемиолог Альтштейн объяснил, почему закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с различными государствами. Как открытие границ и поток туристов отразится на эпидемиологической обстановке с коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» сотрудник центра имени, профессор Анатолий Альтштейн.

По мнению эпидемиолога, закрытие границ не снизит заболеваемость коронавирусом.

- То, что туристы сейчас поедут в разные страны, не даст немедленной опасности. Опасность даст их приезд сюда. Из-за ослаблений мероприятий у нас на месте достаточно много случаев заболеваний, чтобы можно было ожидать подъема, - объяснил вирусолог.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что единственные способ избежать подъема заболеваемости коронавирусом – это эффективная вакцинация от заболевания и увеличение ее темпов.

- Вакцина у нас есть, она высокого качества, хорошо показала свою безопасность, активность. Надо ее применять существенно шире, чем это делается, - отметил он.

Ранее Анатолий Альтштейн сообщил также, что единственный способ избежать очередной волны коронавируса – это вакцинировать население страны. Эксперт добавил, что вакцинация от коронавируса в России идет в недостаточно хорошем темпе.