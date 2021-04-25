Джордан Ларссон - один из героев поединка против ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" победил ЦСКА в главной игре 27 тура чемпионата России по футболу. "Красно-белые" добились успеха в важной игре сезона, выиграв 1:0. Благодаря успеху в столичном дерби на своем поле команда Тедеско сократила отставание от "Локомотива", который днем ранее победил "Тамбов" 5:2.

Единственный мяч в поединке на 52-й минуте встречи забил шведский форвард Джордан Ларссон. Нападающий пробежал по краю поля, ворвался в штрафную и мощно пробил низом. Акинфеев и оборона ЦСКА не смогли среагировать как надо - мяч влетел в нижний угол ворот. До конца поединка счет никак не поменялся.

"Спартак" выиграл у армейцев и с 50 очками - третий в турнирной таблице Премьер-Лиги. ЦСКА же, проиграв "Спартаку", остался при 46 очках и находится на 6 месте в чемпионате России.

Напомним, что ранее стало известно про ночную потасовку фанатов ЦСКА и Спартака. Все подробности поединка - в нашей онлайн-трансляции.