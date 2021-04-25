Синоптик предупредил москвичей о холоде в майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Москвы в первые дни грядущего мая ожидает достаточно холодная погода. На предстоящие майские праздники ждать потепления в российской столице не стоит. Об этом в воскресенье, 25 апреля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Потепления не будет вообще. По прогнозу нашего центра, большая часть майских праздников не порадует в плане погоды. Повышение температуры будет, но небольшое и только в дневное время, - отметил синоптик в интервью телеканалу «Звезда».

Евгений Тишковец сообщил, что на территории Москвы температура днем в первых числах мая не превысит плюс 15 градусов по Цельсию и будет сопровождаться скоротечными очаговыми осадками.

Ранее Евгений Тишковец в эфире Радио «КП» рассказал, какой будет погода в России на майские праздники и летом этого года. По словам эксперта, до конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять в страну порции облаков и осадков.