Сергей Кошелев возложил венки к памятной плите «Дух Эльбы» под Вашингтоном

Временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев с иностранными коллегами из дипломатических представительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил венки к памятной плите «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Памятная церемония состоялась в воскресенье, 25 апреля.

На церемонии кроме сотрудников американского Государственного департамента и Совместной комиссии РФ и США по делам военнопленных присутствовали непосредственные участники встречи союзников - американские ветераны и бывшие красноармейцы.

Сергей Кошелев после церемонии отметил, что память о союзничестве в годы Второй мировой войны должна помогать российской и американской сторонам выстраивать партнерство в борьбе с новыми вызовами. Временный поверенный констатировал приверженность России делу мира, доставшегося крайне дорогой ценой.

- Считаем любые попытки переписать историю предательством. Долг России и США - пресекать нечестное прочтение уроков Второй мировой войны, не позволять переписывать историю. Двум государствам необходимо оберегать дух Эльбы, - подчеркнул российский дипломат, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска первого Украинского фронта встретились с войсками первой армии Соединенных Штатов. Мемориал недалеко от Вашингтона открыли весной 1995 года в ознаменование 50-й годовщины данного события.