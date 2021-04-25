Россия возобновила авиасообщение с Эстонией Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская авиационная компания «Аэрофлот» возобновила рейс Москва-Таллин-Москва после более чем годового перерыва. Первый самолет прибыл в столице Эстонии в воскресенье, 25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Таллинского аэропорта.

Отмечается, что из Таллина в Москву первый после возобновления авиасообщения самолет Sukhoi Superjet вылетит в 20:40 по московским часам. На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.

Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действуют некоторые ограничения свободного въезда из России в Эстонию. Эстонском посольство в российской столице сообщило, что все меры безопасности остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию.

Въезд на территорию Эстонии разрешается только дипломатам и их семьям, лицам, которые оказывают жизненно важные услуги, сотрудникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, людям, родственники которых или супруги являются гражданами Эстонии и тем, кто имеет вид на жительство в этой стране.

Кроме того, попасть в Эстонию могут граждане, которые получили в порядке исключения специальное разрешение департамента местной полиции или пограничной охраны. Прежде всего, въехать в это государств в порядке исключения можно по семейным обстоятельствам.

До начала поездки в Эстонию россиянам необходимо заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья, чтобы быстрее пересечь границу. По прибытии в стране иностранцам следует соблюдать карантин в течение десяти суток. Если сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции, то время пребывания в карантине можно сократить.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами.