Что произошло после матча Спартак - ЦСКА

"Спартак" победил ЦСКА 1:0. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" вышел на чистое третье место в турнирной таблице РФПЛ. Это произошло после минимальной победы 1:0 в напряженной игре против ЦСКА. Поединок в Тушино прошел в очень жаркой атмосфере.

- Перед тем, как прошел поединок, стало известно о драке фанатов ЦСКА и Спартака. Более того, появились кадры потасовки перед дерби.

- В матче Спартак - ЦСКА важную роль сыграла красная карточка Ильзата Ахметова. Защитник армейцев Васин в перерыве матча сказал, что не стоило давать красную.

- Свою точку зрения об удалении высказал и Доменико Тедеско. Он отметил - красная сыграла свою роль в итоге поединка.

- Доменико Тедеско не стал скрывать, почему же он покинул досрочно скамейку запасных перед свистком на перерыв.

- Босс "Спартака" Леонид Федун признался - в следующем туре будет болеть против "Локомотива" в матче с "Зенитом". Потому что питерцы заслужили звание чемпионов по итогам сезона.

После 27 матчей сезона "Спартак" с 50 очками находится на 3 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. У "Локомотива" - 52 балла.