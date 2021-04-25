Вертолет Ingenuity пролетел около 50 метров на Марсе Фото: REUTERS

Беспилотный вертолет Ingenuity в ходе третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию порядка 50 метров и смог развить скорость примерно в два метра в секунду. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA в воскресенье, 25 апреля.

В агентстве отметили, что данные показатели являются рекордными по сравнению с предыдущими двумя полетами на Красной планете, но и с испытаниями аппарата на Земле.

Высота полета вертолета Ingenuity составила пять метров - столько же, сколько и во время вторых испытаний. Кроме того, беспилотник смог передать на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Марса.

Напомним, первые летные испытания вертолёта прошли в начале этой недели. Во время полета, который длился 40 секунд, беспилотник массой в 1,8 килограмма в автономном режиме поднялся над поверхностью Красной планеты на высоту до трех метров, после чего совершил успешную посадку. Вторые испытания состоялись в четверг.

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