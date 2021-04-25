Видео с признанием вины участниками заговора против Лукашенко появилось в сети. Фото: кадр из видео

Фигуранты дела о подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушения на главу государства Александра Лукашенко признали свою вину. Видео с признанием вины участниками заговора опубликовал в воскресенье, 25 апреля, местный телевизионный канал ОНТ.

Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной белорусской партии БНФ Григорий Костусев.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей, а также планировали военный переворот в республике 9 мая. По словам политика, к этому были причастны американские спецслужбы.

В общей сложности обвинения предъявили четырем фигурантам дела. Зенковича и Федуту российская Федеральная служба безопасности задержала в Москве, а Костусева взяли на территории Белоруссии.