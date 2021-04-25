Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России, власти страны стремятся к диалогу с российской стороной и добрососедству. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

- Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Политики, которые требуют новых жестких мер против России, просто хитрецы. Надо хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, ведь в реальном мире дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив, - предупредил министр в эфире телеканала ARD

Хайко Маас отметил, что отношения между РФ и западными государствами в настоящее время «очень плохие», однако, по мнению главы немецкого МИД, они не должны оставаться такими. Политик подчеркнул, что из-за постоянных провокаций рано или поздно может возникнуть серьезный конфликт, в котором Европа не заинтересовано.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава британской MI-6 Ричард Мур заявил, что Британия должна взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире. При этом он призвал и дальше предпринимать шаги, направленные на сдерживание России.