СК: подозреваемый в отравлении детей хлором в бассейне под Пензой был пьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы, которого подозревают по делу об отравлении 21 ребенка в бассейне в Нижнем Ломове, был пьян. По версии следствия, он влил в емкость с хлором кислоту, химическая реакция с которой привела к испарению хлора в воздух. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.

Вчера днем в ходе занятий в бассейне «Волна» 21 ребенок получил отравление хлором, 20 детей отправили в больницу. Замглавы школы задержали. Именно в его обязанности входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов.

- Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения влил в емкость оборудования для фильтрации кислоту. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. Опасные испарения попали в помещение, где находился бассейн, - говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, эксперты проводят анализ проб воды и воздуха. Сам бассейн закрыли, решение об открытии будет принято после экспертиз.