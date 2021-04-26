Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получил премию «Ника» — 2021

Режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Премию «Ника» — 2021 как лучший фильм прошлого года получила черно-белая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, которому члены жюри национальной кинематографической премии также присудили награду как лучшему режиссеру года.

Отмечается, что победителя в номинации «Лучший игровой фильм» объявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

«Сразу к содержанию – «Дорогие товарищи!». Это великая миссия – вручить и произнести такую фамилию с этой сцены», - приводит агентство его слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новая картина Андрея Кончаловского ранее получила специальный приз на кинофестивале в Венеции, а также была включена в шорт-лист на «Оскара», однако не вошла в число номинантов.

Действие фильма разворачивается в Новочеркасске в июне 1962 года, когда в городе объявили об очередном повышении цен на продукты, а одновременно на местном заводе снизили расценки и повысили нормы выработки, что спровоцировало бунт с погромом горкома и сожжением портрета Хрущева. Митинг разгоняли самым безжалостным образом пулями, больше двадцати человек погибли на месте, потом еще семерых приговорили к расстрелу как «зачинщиков». Героиня этой драмы — Людмила Семина (Юлия Высоцкая), ветеран войны и работница горкома партии — призывает радикально расправляться с бунтовщиками, и при этом очень волнуется из-за того, что ее 17-летняя дочь отправилась на митинг и пропала.