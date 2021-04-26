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Здоровье26 апреля 2021 0:57

Британия отправила в Индию партию медицинского оборудования, в том числе аппараты ИВЛ

Индийские врачи не справляются с наплывом новых пациентов в больницах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что британское правительство 25 апреля направило в Индию в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса партию медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Сегодня мы срочно отправили первую из нескольких партий неиспользуемого медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь им спасать жизни и оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами COVID-19», - написал глава МИД Соединенного Королевства на своей странице в Twitter.

Доминик Рааб добавил, что «никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все».

Ранее помощь Индии «в разгар этой ужасной вспышки COVID-19» пообещали предоставить Соединенные Штаты, о чем накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч. Больницы страны переполнены, очень не хватает медицинского кислорода и коек, а врачи признаются, что уже не справляются с наплывом пациентов.

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