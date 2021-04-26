При авиаударе и минометном обстреле в Афганистане погибли не менее 12 человек

Жертвами авиаудара и минометного обстрела в Афганистане стали 12 мирных жителей Фото: REUTERS

Жертвами авиаудара и минометного обстрела в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек, передает телеканал TOLO News со ссылкой на представителей властей в афганской провинции Вардак. Уточняется, что обстрелы произошли в воскресенье, 25 апреля, а погибшие – члены двух семей, в чьи дома угодили снаряды.

«Как минимум восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг в районе Джалриз. В другом случае в районе Сайед Абад были убиты четыре члена одной семьи, еще трое получили ранения, когда в их дом попала мина», - рассказал телеканалу член совета провинции Вардак Шарифулла Хотак.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором призвал прекратить насилие в стране и использовать предоставленную воюющим сторонам возможность, чтобы установить мир.

Телеканал отмечает, что обстрелы и удары с воздуха в Афганистане участились после того, как США и НАТО объявили о выводе своих войск из страны. Как писал сайт kp.ru, иностранные военные уже начали покидать занимаемые ими базы.