ЕС будет принимать туристов, привитых от коронавируса одобренными EMA вакцинами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые получили прививки против коронавируса вакцинами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом в интервью газете New York Times заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен не стала уточнять, будут ли станы ЕС принимать туристов, привитых от COVID-19 другими вакцинами. Напомним, европейский регулятор пока одобрил для применения только четыре препарата: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как писал сайт kp.ru, сейчас Евросоюз проводит экспертизу разработанной в России вакцины «Спутник V», и одобрение ЕМА позволит привить против COVID-19 около 50 миллионов европейцев. Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира.

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